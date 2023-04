Taormina: iniziativa a Trappitello del candidato sindaco D’Aveni

StrettoWeb

Dopo piazza Dumo, anche a Trappitello sarà proposta l’originale iniziativa #Rinfreschiamocileidee, su iniziativa del candidato sindaco Antonio D’Aveni di “Orgoglio Taormina”. Le piantine di basilico verranno regalate a Trappitello domenica 30 aprile, dalle ore 10 alle 13, davanti la chiesa di Santa Venera. “Ancora un’opportunità per incontrare cittadini e confrontarsi faccia a faccia prima del voto“, afferma D’Aveni.

#Rinfreschiamocileidee, è uno slogan ironico e anche un semplice consiglio per gli elettori, cioè riflettere, ad approfondire le proposte e le sensazioni che comunicano i singoli candidati prima di votarli. “Taormina non può più permettersi di attendere per iniziare la svolta utile alla ripartenza”, affermano i componenti di Orgoglio Taormina. Antonio D’Aveni vuole “entrare nei cuori dei cittadini perché nel suo c’è l’intera città. Per questo, la sua squadra non è frutto della mediazione politica o da equilibri imposti da chi gestisce fette di elettorato, ma attraverso l’analisi delle competenze e delle esperienze maturate nel tempo A fare la differenza, non è solo un sindaco forte, ma un’intera e coesa squadra”.

Intanto, il candidato Antonio D’Aveni ha iniziato ad incontrare i cittadini per ascoltare le loro esigenze, necessità, proposte con il suo camper, perché deve essere la politica ad avvicinarsi ai cittadini e non viceversa, una politica di prossimità non chiusa all’interno di un comitato elettorale, ma dinamica, non solo nel senso di movimento nello spazio geografico, ma anche temporale.

E’ possibile contattare il candidato D’Aveni tramite la pagina facebook Orgoglio Taormina.