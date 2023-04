Taormina: a Palazzo Duchi di Santo Stefano l’iniziativa “La Donazione Moltiplica la Vita”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Siamo impegnati a migliorare l’organizzazione della sanità siciliana, per creare una maggiore operatività a supporto di chi si occupa delle donazioni e dei trapianti – lo ha dichiarato l’on. Pino Galluzzo componente della VI Commissione Salute dell’ARS, che ha concluso – in Sicilia abbiamo delle eccellenze come l’ISMET di Palermo e altre realtà di cui possiamo andare orgogliosi”. Affollato a Taormina l’appuntamento con “La Donazione Moltiplica la Vita”, che si è svolto nel pomeriggio di domenica 16 aprile nel salone del palazzo dei Duchi di Santo Stefano, in occasione della Giornata Nazionale per la Donazione di Organi indetta dal Ministero della Salute. I Comuni di Taormina e Giardini Naxos, hanno aderito alla proposta dell’Autorità Garante della persona con Disabilità del Comune di Taormina e di Giardini Naxsos, avv. Luca Stefano Gangemi e dott.ssa Agata Polonia di Cittadinanzattiva. Il convegno, patrocinato dall’ASP di Messina, ha avuto come relatori il prof. Mario Bolognari Sindaco di Taormina, il dott. Giorgio Stracuzzi Sindaco di Giardini Naxos, il dott. Giuseppe Bova Coordinatore trapianti Asp5 Messina e la dott.ssa Giovanna Amato del Centro Trapianti di Palermo. Si è parlato di donazioni spaziando dalla cute, al sangue, al midollo osseo e organi, la particolarità dell’argomento ha coinvolto i presenti e alla fine dell’incontro il moderatore Domenico Interdonato, ha invitato tutti a farsi ambasciatori della “Donazione” e a ritirare le brochure contenenti le note sulla donazione realizzate dall’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana. Il Sindaco Bolognari ha evidenziato la necessità di recuperare il senso di comunità e la grande opportunità di concedere l’autorizzazione a donare al rilascio della carta d’identità elettronica.

Il Sindaco Stracuzzi ha raccontato la sua esperienza nella cura dei grandi ustionati e l’impegno per creare la “banca della cute”, poi realizzata a Catania e in altre realtà. Il dott. Bova ha dichiarato “oggi a Taormina ho avuto il piacere di incontrare una comunità attenta e coesa con le associazioni, il volontariato e le istituzioni, tutti pronti a sostenere le Donazioni, ne sono certo che le comunità stanno cambiando positivamente. Coinvolgendo anche il mondo della scuola faremo sicuramente passi da gigante”. La psicologa Amato ha mostrato un video toccante, che ha coinvolto tutti ed ha evidenziato le difficoltà o meglio la fatica nel donare, a tal proposito auspica un maggiore coinvolgimento delle istituzioni e del volontariato. Inoltre al termine delle relazioni è intervenuto il dott. Nino Ragusa il quale ha raccontato la sua felice esperienza di trapiantato, sono seguiti altri interventi e domande. L’applauso conclusivo è stato rivolto alla dott.ssa Polonia cavaliere al Merito della Repubblica, punta di diamante nell’area jonica del volontariato attivo e solidale, che è stata la coordinatrice dell’evento. Hanno collaborato alla felice riuscita dell’evento gli assessori alla cultura di Taormina Francesca Gullotta, di Giardini Ariana Talio e l’avv.to Luca Gangemi. Infine per celebrare la Giornata Nazionale delle Donazioni, il Comune di Taormina ha illuminato di rosso il Palazzo dei Giurati sede del municipio.