Taormina, De Luca: “scovati i falsi convertiti, non mi faccio tirare la giacca da nessuno”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Perde alcuni pezzi la coalizione di Cateno De Luca in vista delle elezioni comunali di Taormina del prossimo 28 e 29 maggio. Lo scontro si è consumato sulla composizione delle due liste che l’ex sindaco di Messina, Fiumedinisi e Santa Teresa del Riva avrà a suo sostegno. Dopo una lunga notte di riunioni e trattative alcuni, pare in 6, hanno deciso di abbandonare il progetto di De Luca.

“Questa sera abbiamo aperto ufficialmente la campagna elettorale presentando i nostri candidati, uomini e donne che hanno scelto di sostenerci, di scendere in campo e metterci la faccia senza se e senza ma”, rimarca De Luca. “Ho anticipato la notte dei lunghi coltelli per scovare i falsi convertiti. In queste settimane abbiamo avuto diversi momenti di confronto su quale doveva essere la strategia. Ero stato chiaro. La giacca non me la faccio tirare da nessuno. Non ho ceduto alle pressioni legate a meri calcoli matematici”, spiega De Luca. “A chi pensava di continuare a fare il puparo dico che ha sbagliato: non c’è spazio per questi personaggi nel mio programma di rinnovamento di Taormina. Domenica prossima ci vedremo a Trappitello”, conclude.