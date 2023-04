Taormina: brutte notizie per l’ospedale San Vincenzo, chiude la Cardiochirurgia pediatrica

StrettoWeb

Brutte notizie pe quanto per quanto riguarda l’ospedale San Vincenzo di Taormina. Arriva, infatti, la conferma della chiusura della Cardiochirurgia pediatrica del nosocomio in provincia di Messina. Nonostante proteste, promesse e l’unità tra vari sindaci della zona per scongiurare la chiusura, questa è avvenuta. Riportiamo, in basso, il documento ufficiale a firma dell’assessore regionale Volo.

L’indignazione di De Luca

“Abbiamo avuto la conferma in questo momento della chiusura della cardiologia pediatrica dell’ospedale di Taormina! E’ stato ribadito dall’assessore regionale alla Salute che in applicazione di un decreto assessoriale del 2019 dell’assessore Ruggero Razza il governo di Renato Schifani non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro. Quando la salute diventa mercimonio politico questi sono i risultati”, è quanto afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca. “Continua l’espoliazione di Taormina in assenza di una vera classe politica locale che è occupata a pensare solo ai balletti delle poltrone. Il nostro Danilo Lo Giudice è stato lasciato da solo in questa battaglia! La notizia mi è stata notifica dal nostro deputato regionale Giuseppe Lombardo che da mesi per conto di Sud chiama Nord incalzava l’assessore alla Salute”, conclude.

La delusione di Leanza

“La risposta dell’assessorato alla Sanità sul futuro del Centro d’eccellenza di Cardiochirurgia pediatrica del ‘San Vincenzo’ di Taormina è raggelante e getta nello sconforto un’intera comunità, oltre a mettere in allarme tanti piccoli pazienti della Sicilia Orientale, ma anche calabresi. Sono veramente deluso”. Non le manda a dire il vicepresidente della Commissione stessa dell’Ars, l’onorevole Calogero Leanza.“Dopo mesi di impegno e sollecitazioni – continua il parlamentare Pd a Sala d’Ercole – l’atteggiamento del governo regionale offende il valore istituzionale del Parlamento siciliano. Significa che per loro la Commissione Sanità non conta niente, visto che, quello che vengono a riferirci, sempre per loro, non ha alcun valore”.“In virtù della nuova convenzione con il Civico ‘Di Cristina Benfratelli’ di Palermo e la Fondazione della del Gruppo San Donato, che partirà il prossimo 1 luglio – rispondono l’assessore Giovanna Volo e i suoi dirigenti – viene a mancare l’esigenza di prorogare la convenzione tra l’Asp di Messina e ‘Bambin Gesù’ di Roma”. Per Leanza, “siamo davanti all’ennesimo scippo e depotenziamento della sanità messinese. In questo caso si arriva persino a chiudere un’eccellenza riconosciuta in ambito nazionale che ha salvato e salva tanti bambini, divenuta speranza e forza per moltissime famiglie e genitori di piccoli pazienti. Sono sgomento – osserva il deputato dem – e solo ora comprendo l’atteggiamento in audizione dell’assessore.”, conclude Calogero Leanza.