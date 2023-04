Taormina: Carabinieri tra i piccoli pazienti del San Vincenzo per donare Uova di Pasqua

StrettoWeb

Una giornata speciale quella di ieri per i bambini ricoverati nel reparto di Cardiochirurgia Pediatrica dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina che, nel pomeriggio, hanno ricevuto la visita dei Carabinieri della Compagnia di Taormina, al comando del Capitano Giovanni Riacà che, in occasione delle imminenti festività pasquali, hanno donato loro delle Uova di Pasqua speciali realizzate con lo stemma dell’Arma. Una giornata di solidarietà che i Carabinieri di Taormina hanno dedicato ai piccoli pazienti, con lo scopo di fargli trascorrere momenti di spensieratezza e gioia visto che, purtroppo, saranno costretti a trascorrere le festività ricoverati in luoghi di cura.

Al termine dell’incontro, i Carabinieri hanno ringraziato i dirigenti della Direzione Sanitaria ed il responsabile del Reparto di Pediatria, che si sono dimostrati sensibili e disponibili sin da subito sposando appieno l’iniziativa dell’Arma.