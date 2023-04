Ponte sullo Stretto, Tajani: “incrementerà turismo e consentirà alta velocità”

StrettoWeb

Il Ponte sullo Stretto continua a ricevere elogi importanti dalla politica. L’ultimo porta la firma di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, che intervenuto in collegamento ad un’iniziativa di Forza Italia in Sicilia ha sottolineato come la struttura sia di fondamentale importanza per il turismo in Sicilia e per lo sviluppo dell’alta velocità.

“Il Ponte sullo Stretto permetterà di incrementare le presenze turistiche in Sicilia e permetterà finalmente di avere l’alta velocità anche in Sicilia. – ha dichiarato Tajani – Basta tenere il Sud lontano dalla alta velocità, anche i siciliani hanno il diritto di poter usufruire di un grande progetto che il governo Berlusconi aveva voluto per tutta Italia“.