Taiwan, ministro degli esteri: “la Cina si prepara alla guerra”

“Guardando alle esercitazioni militari e anche alla loro retorica, sembra che stiano cercando di prepararsi a lanciare una guerra contro Taiwan“. E’ quanto dichiarato dal ministro degli Esteri di Taiwan, Joseph Wu, in un’intervista esclusiva alla Cnn, dopo che la Cina ha condotto esercitazioni militari intorno all’isola.

Il governo taiwanese considera la minaccia militare cinese “come qualcosa che non può essere accettato e la condanna“, e secondo Wu “i leader cinesi ci penseranno due volte prima di decidere di usare la forza contro Taiwan. E non importa se nel 2025 o nel 2027 o anche oltre, Taiwan deve semplicemente prepararsi“, ha detto.

Solo ieri Taiwan lanciava l’allarme per l’ennesimo avvistamento di navi da guerra e aerei militari che avevano accerchiato il paese.

La risposta della Cina

Il Partito Democratico Progressista di Taiwan, in collusione con forze esterne che cercano di provocare l’indipendenza, è la più grande minaccia alla pace e alla stabilità nello stretto di Taiwan. Lo ha affermato, secondo quanto riferisce Reuters, il portavoce cinese dell’Ufficio per gli affari di Taiwan Zhu Fenglian.

Parlando a una conferenza stampa, Zhu ha detto che senza uno sviluppo pacifico delle relazioni attraverso lo Stretto, Taiwan non sarà in grado di avere un ambiente stabile e buono per gli investimenti e gli affari.