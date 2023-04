Taekwondo: test match propedeutico al combattimento riservato agli atleti più piccoli

StrettoWeb

Continua l’attività del Taekwondo reggino. Domenica 16 aprile, presso il “Centro Sportivo Mirabella” a Reggio Calabria, si è svolto, organizzato dalle società Taekwondo 2018 Reggio Calabria A.S.D., A.S.D. Crossfighters, A.S.D. Academy Sport Center, un test match propedeutico al combattimento riservato agli atleti più piccoli suddivisi nelle categorie beginners, children e kids. Circa 80 i bambini presenti al test che si sono confrontati su tre tappeti di gara per affinare le tecniche studiate in palestra e per proseguire il cammino verso il torneo kim & Liu’ previsto nel mese di giugno nella splendida cornice del Foro Italico a Roma. Grandissimo l’entusiasmo dei familiari presenti che hanno potuto vedere i propri ragazzi confrontarsi con i loro coetanei e hanno potuto toccare con mano l’importanza dello scambio tecnico tra società diverse.

A sottolineare il valore dell’iniziativa, la presenza sui campi di gara del delegato regionale di Sport e salute dott. Walter Melacrino, il quale ha voluto sottolineare l’importanza dello sport come momento di inclusione e aggregazione.