Svolta storica per la ferrovia Jonica: arrivano le locomotive bimodali

Un passo in avanti sta per compiersi per la Ferrovia Jonica, una novità importante per lo sviluppo e l’ammodernamento dei mezzi di trasporto nel meridione d’Italia. Secondo quanto riportato da Ferrovie in Calabria, sono in arrivo le 50 locomotive bimodali, ovvero ad alimentazione diesel ed elettrica da catenaria, bicabina e dal basso peso assiale “Eurolight Dual”. Le locomotive in questione, pensate principalmente come sostituti per treni Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità, diventano principali mezzi di trasporto che andranno ad efficientare il sistema ferroviario. Si parte quindi proprio dalla tratta Jonica della Calabria la quale, per motivi già largamente discussi, sembra essere la ‘prescelta’ per questa nuova partenza.

La notizia dell’arrivo delle locomotive bimodali era stata annunciata da Stadler Rail, la compagnia che si era aggiudicata la gara d’appalto relativa alla questione nel 2022, ma non aveva suscitato grande clamore. Forse perché, come succede per la maggior parte delle volte, questo tipo di vicende si concludono con un “nulla di fatto”. Ora però, la situazione cambia radicalmente: la Stadler Rail ha infatti diffuso uno dei modelli papabili e alcune caratteristiche dei locomotori nuovi: tra le varie, si legge “soccorso ferroviario e servizio passeggeri reversibile, possibilità di viaggiare con due locomotive + reversibilità, velocità massima: 160 km/h”.

La scheda tecnica non passa di certo inosservata, soprattutto se le premesse sono di questa portata. Ferrovie in Calabria parla di una svolta storica: “con la consegna di questi locomotori, non esisteranno più impedimenti al ripristino dei collegamenti InterCity e InterCity Notte dalla Calabria Jonica verso il resto d’Italia, eliminando addirittura la necessità di effettuare manovre di aggancio/sgancio vetture e/o cambio locomotiva. Senza contare l’enorme incremento di affidabilità, rispetto agli ormai vetusti e sempre meno affidabili locomotori diesel D445”. Da evidenziare inoltre, che le nuove locomotive potranno funzionare a prescindere dal completamento dell’elettrificazione nella tratta Sibari – Melito di Porto Salvo.

È bene allora essere ottimisti: dopo l’annuncio dei 7 treni Blues acquistati con i fondi PNRR e il conseguente rafforzamento della tratta tra Calabria e Puglia, “l’integrazione con le nuove Eurolight Dual permetterà anche il ritorno dei servizi InterCity Notte a lunga percorrenza dalla fascia Jonica a Firenze, Bologna, Milano, Torino, e auspichiamo anche nuove destinazioni, ricostruendo un’offerta ferroviaria più che dignitosa e funzionale”. Che sia finalmente arrivata una nuova era di trasporti efficienti per la regione Calabria? I presupposti, a quanto pare, ci sono tutti. Bisognerà ora solo attendere e sperare nella messa in pratica.