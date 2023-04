Supercoppa Serie C, il Catanzaro ribalta la Feralpisalò in 9 minuti: finisce 2-1. E ora la festa in città

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Campionato o Supercoppa, poco importa: il Catanzaro continua a macinare gol e vittorie. Nel primo match della mini competizione destinata alle vincitrici dei tre gironi di Serie C, la squadra di Vivarini ribalta la Feralpisalò in 9 minuti. Al Ceravolo finisce 2-1: la sblocca Butic per gli ospiti al 54′, ma l’autorete di Tonetto e il gol del solito Pietro Iemmello fanno esultare i giallorossi.

Sabato prossimo entra in gioco la vincitrice del girone B, la Reggiana, che sfiderà la Feralpisalò, perdente di oggi. Sabato 13, poi, il match tra Reggiana e Catanzaro. Dopo quest’ultima sfida si decreterà la vincitrice della Supercoppa, in base ai punti della mini classifica. Al momento guida ovviamente il Catanzaro con 3 punti.

E intanto nel corso della serata parte ufficialmente la festa promozione della squadra giallorossa, con il bus scoperto per le vie della città che permetterà ai tifosi di salutare ed elogiare i propri beniamini, protagonisti di una stagione straordinaria.

Regolamento Supercoppa Serie C

Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della Competizione, si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”.