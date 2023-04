Sudan, la guerriglia continua e aumentano i morti

StrettoWeb

Sono 97 le vittime degli scontri in Sudan tra le forze armate e le Forze di supporto rapido (Rsf). I feriti sono centinaia e molti non hanno potuto raggiungere gli ospedali a causa delle difficoltà negli spostamenti sul territorio. E’ quanto comunicato dal sindacato dei medici sudanesi.

Gli scontri in Sudan vedono fronteggiarsi l’esercito locale e un gruppo paramilitare, che stanno combattendo per il controllo del paese. Sono già decine i soldati morti, come evidenzia il sindacato dei dottori.