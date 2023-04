Sudan, civili in fuga dai combattimenti: in 1687 su una nave

StrettoWeb

Una nave con 1.687 persone a bordo è arrivata oggi in Arabia Saudita. Si tratta di civili in fuga dai combattimenti in Sudan e provenienti da più di 50 paesi, come ha comunicato il ministero degli Esteri saudita. Tutti gli sfollati sono stati “trasportati da una delle navi del Regno, e il Regno desiderava soddisfare tutti i bisogni essenziali dei cittadini stranieri”, si legge in una nota. Tredici dei civili arrivati mercoledì sono sauditi. Gli altri provengono da paesi del Medio Oriente, Africa, Europa, Asia, Nord America e Centro America.