Strage di Cutro, estradato in Italia il quinto scafista

Un altro importante punto di svolta sul naufragio che ha colpito Steccato di Cutro: arriva oggi la notizia dell’estradizione in Italia del quinto presunto scafista, un 27enne di origine turca, da parte delle autorità austriache. L’uomo, dopo il naufragio del 26 febbraio scorso, era riuscito a fuggire in Austria: la Squadra Mobile di Crotone e la sezione navale della Guardia di Finanza di Crotone sono riusciti però a identificarlo e a rintracciarlo a Graz. Grazie alla collaborazione con l’unità F.A.S.T. (Fugitive Active Search team) del servizio internazionale di Polizia, lo scafista è stato arrestato il 7 marzo. Oggi quindi l’estradizione: lo scafista verrà consegnato alle autorità italiane alla frontiera Arnoldstein/Thorl Maglern/Tarvisio. Verrà poi scortato in carcere a Udine per poi essere trasferito a Crotone, in modo da restare a disposizione delle autorità giudiziarie calabresi.