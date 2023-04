“La storia di S.”: dal centro d’accoglienza a un nuovo futuro a Roseto Capo Spulico

StrettoWeb

“Le storie di integrazione che ci piacciono e che ci convincono che il nostro modello di accoglienza può produrre grandi risultati per l’intera Comunità”. A dichiararlo è Rosanna Mazzia, Sindaco del comune di Roseto Capo Spulico in provincia di Cosenza. “Il progetto di Accoglienza e Integrazione del SAI di Roseto e il lavoro svolto sul campo dell’equipe ci porta a raccontarvi una nuova esperienza positiva, che ci auguriamo possa essere replicata nel tempo ed emulata in altri contesti. La nostra beneficiaria S. e la sua famiglia, dopo aver concluso il loro percorso di integrazione all’interno del progetto Sai, hanno scelto di restare a Roseto e di realizzare qui il loro progetto di vita sociale e lavorativa”.

“Grazie al supporto degli operatori del Sai, S. ha firmato il suo primo contratto di lavoro presso il noto Laboratorio Artigianale rosetano “L’ Epoca del cornetto”, confermando ancora una volta che un nuovo modo di fare integrazione è possibile. Non è la prima volta, infatti, che si concretizzano questi percorsi virtuosi nella nostra Comunità, grazie anche alla volontà e alla iniziativa dei nostri operatori economici che in questi anni hanno creduto in questo progetto, e ci auguriamo che per lei e per la sua famiglia questo traguardo possa essere un nuovo inizio per una vita serena a Roseto Capo Spulico”.

“Siamo certi che questo nuovo “innesto” potrà dare nuova linfa alla già eccellente produzione del laboratorio, e che anche da questi “incontri di Comunità” possano nascere nuove forme di collaborazione con il tessuto imprenditoriale ed economico del territorio. Complimenti a Carmela e Ludovico per la lungimiranza dimostrata nell’attuazione di questi percorsi lavorativi e buon lavoro a tutti voi”.