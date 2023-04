Spezzano Albanese, nasce il primo campo da Padel

StrettoWeb

La città di Spezzano Albanese è nel pieno delle attività per un restyling generale che parte dagli impianti sportivi e finisce con le scuole, passando per la messa in sicurezza del territorio con particolare attenzione al dissesto idrogeologico e la rigenerazione urbana. L’intensa attività è coordinata dal vicesindaco Giuseppe Liguori in stretta collaborazione con lo staff del PNRR (delegato Pietro Damiano) e dell’Ufficio Tecnico.

Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori per la realizzazione di un campo da padel nel complesso dell’area degli impianti sportivi in contrada Serralta. “Vista la vasta area a disposizione – afferma Liguori – l’idea è quella di render tale zona un Polo Sportivo attrezzato che consenta ai nostri giovani di fruire di varie attività. Abbiamo avuto un finanziamento di 44mila euro per la costruzione di un campo da padel che sorgerà di fianco al campo di calcetto, nella zona attigua al palazzetto dello sport e sarà utilizzabile già in questo mese di aprile. Se ci sarà interesse potremmo pensare anche alla costruzione di un secondo campo“.

Ma le attività sugli impianti sportivi non finiscono qui. Infatti, anche all’interno dello stadio comunale presto saranno avviati i lavori per il rifacimento della pista di atletica. Infatti, sono stati finanziati ben 70mila euro dalla Regione Calabria per permettere di realizzare i lavori di rifacimento che, per ragioni climatiche, saranno avviati nel mese di maggio.

Infine, 35mila euro sono i finanziamenti per l’acquisto di attrezzature da fitness che saranno installate nella villetta comunale di via Vignale. “Queste attrezzature – conclude Liguori – potranno essere utilizzate sia da adulti che da giovani e avranno il pregio di essere altamente inclusive“.