Nella notte del 26 Aprile 2023, i carabinieri della Stazione di Squillace hanno tratto in arresto due soggetti classe 1982 e classe 1992 per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata a successiva attività di vendita.

In particolare, durante una perquisizione personale e domiciliare, i due soggetti venivano trovati in possesso di circa 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di un bilancino di precisione e del materiale per la pesatura e il confezionamento.

Gli arrestati, a seguito delle formalità di rito, sono stati tradotti presso le proprie abitazioni in regime degli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari.