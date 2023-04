Siracusa: incendia l’auto della ex perchè lo ha lasciato, denunciato 36enne

StrettoWeb

Una nuova vicenda di violenza domestica che stava per trasformarsi in tragedia: sono giorni particolari di festa, dove l’unione in famiglia e la serenità dovrebbe regnare sovrana, ma così non è stato a Solarino, in provincia di Siracusa. La vicenda, fatta di minacce, si è consumata con l’incendio della vettura della ex, colpevole di averlo lasciato. Così la vittima si è rivolta ai Carabinieri della stazione locale e ha denunciato l’incensurato di 36 anni. Le forze dell’ordine hanno quindi aperto un’indagine e vagliato tutte le piste, tanto da risalire appunto all’ex convivente, colpevole di incendio doloso, atti persecutori e danneggiamento.