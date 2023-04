Silvio Berlusconi è uscito dalla terapia intensiva

StrettoWeb

Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva. In base a quanto si apprende i medici hanno dato il via libera per il trasferimento del leader di Forza Italia in una stanza di un reparto di degenza ordinario. Il trasferimento di Berlusconi, sempre al San Raffaele, era stato già programmato proprio per oggi.

Dopo 12 giorni l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi lascia quindi la terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano per essere trasferito in un altro reparto. A permettere il trasferimento è il “costante miglioramento” del suo quadro clinico del quale avevano parlato nel loro ultimo bollettino i professori Alberto Zangrillo e il primario Fabio Ciceri.