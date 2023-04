Sicilia: ritrovato il corpo del giovane disperso in mare dopo aver salvato due ragazzi

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

È stato rinvenuto il cadavere di Vito Bugliarello, il 35enne di Floridia, che risultava disperso in mare al largo di Siracusa. Il giovane era disperso in mare da ieri dopo il tentativo di salvare due giovani che ieri pomeriggio sono finiti in acqua.

I minori sono riusciti a salvarsi, mentre l’uomo, forse senza forze, non era stato in grado di arrivare sulla terra ferma. Sono stati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Siracusa a rintracciare il cadavere del 35enne.

Foto di repertorio