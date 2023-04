Tragedia in Sicilia: si ribalta con trattore, muore 80enne

StrettoWeb

Una tragedia si è verificata quest’oggi in Sicilia, a Sciacca, nell’Agrigentino. Un uomo, l’80enne Salvatore Augello, è morto infatti dopo essersi ribaltato col trattore nel suo podere in Contrada Nadorello. Non si esclude che, mentre stava guidando il mezzo agricolo, il pensionato abbia avuto un malore, uscendo fuori dal sentiero che stava battendo e precipitando nel burrone adiacente,

Sono stati i familiari a scoprire il corpo senza vita accanto al trattore ribaltato. Sul posto i vigili del fuoco, mentre i sanitari, anche loro intervenuti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

