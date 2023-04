Sicilia, operazione stazioni sicure: 647 persone controllare dalla Polfer

StrettoWeb

Un indagato, 647 persone controllate, 176 bagagli ispezionati, 106 agenti impegnati in 55 scali ferroviari della Sicilia. E’ questo il bilancio dei risultati conseguiti dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia durante la quarta giornata dell’anno dedicata all’operazione ‘Stazioni Sicure’, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria il 5 aprile scorso. Gli operatori della Polizia ferroviaria, anche con l’ausilio delle unità cinofile delle Questure di Palermo e Catania, hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari dell’Isola, sui treni e in un deposito bagagli.

L’operazione si è svolta sotto il coordinamento della sala operativa della Polfer con le pattuglie, equipaggiate con metal detector manuali e palmari, nelle aree con un maggior flusso di passeggeri e maggiormente sensibili. A Catania, durante un servizio congiunto con la Polizia municipale, gli agenti hanno elevato diverse sanzioni per un totale di oltre 16.900 euro.

Durante i controlli 4 venditori ambulanti, sono stati sanzionati per oltre 7.500 euro, poiché svolgevano un’illecita attività e occupavano abusivamente il suolo pubblico. La merce in vendita è stata sequestrata e sarà devoluta in beneficenza. Infine, a Palermo, gli agenti hanno denunciato a piede libero una persona che si è rifiutata di declinare le proprie generalità.