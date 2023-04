Sicilia sempre più isolata: Ryanair cancella voli da Comiso

StrettoWeb

Se qualcuno pensa che il Ponte sullo Stretto non serva perché la Sicilia è già ben collegata al resto del paese, dovrebbe forse ricredersi. E l’ennesima prova di questo arriva da Ryanair. Si è tenuta in prefettura a Ragusa una riunione, alle 15 di oggi, con i sindaci del capoluogo e di Comiso, rappresentanti di associazioni territoriali datoriali e commerciali. Lo scopo era quello di “stigmatizzare l’incomprensibile decisione unilaterale da parte della società Ryanair” di sospendere i voli dall’aeroporto di Comiso.

Una decisione, sottolineano dalla prefettura, che “determinerebbe pregiudizi severi non solo al principio costituzionale del diritto alla mobilità e alla libera circolazione dei cittadini ma anche un vulnus alla crescita economica, sociale e turistica di un importante e strategico ambito territoriale della Sicilia orientale“.

Schifani: “grave che Ryanair tagli i voli con Comiso”

“Ryanair in questi giorni ha tagliato i voli con Comiso: è un fatto grave. Allontana i rapporti tra il mio governo e questa compagnia. Ryanair mi aveva chiesto di incontrarmi ma io ho detto che il governatore li avrebbe incontrati solo quando avrebbero avuto una proposta di riduzione dei prezzi dei voli da e per la Sicilia. Non l’avevano, non li ho incontrati“.

E’ quanto dichiarato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani nel suo intervento alla convention di FI al Teatro Politeama di Palermo. “La politica di incentivare un vettore privato dando un contributo fino a che punto viola la concorrenza? Sta succedendo? Lavoreremo su questo“.

“Dal prossimo 15 maggio Aeroitalia subentrerà a Ryanair per i collegamenti aerei da e per l’aeroporto di Comiso”, ha annunciato Schifani, a seguito di un colloquio telefonico con Gaetano Intrieri, ceo di Aeroitalia. Le tratte aeree saranno: Comiso-Bergamo, Comiso- Roma Fiumicino e Comiso-Forlí. Da lunedì nel sito www.aeroitalia.com i voli saranno aperti alla vendita.

Wizz Air lancia tariffe di salvataggio per i passeggeri dalla Sicilia

Wizz Air, terza compagnia aerea in Italia, intanto, annuncia tariffe speciali per i clienti colpiti dalle cancellazioni dei voli Ryanair da Comiso e Catania. Le tariffe di salvataggio sono disponibili sui voli tra Catania e Milano Malpensa, Bologna, Venezia, Verona, Torino, Bucarest, Budapest, Cracovia e Sofia.

Questo dimostra ancora una volta l’impegno di Wizz Air nei confronti del mercato italiano e la garanzia di viaggi a prezzi accessibili per i passeggeri italiani. A partire da oggi, i passeggeri interessati possono usufruire di tariffe speciali con Wizz Air sui voli da Catania a Milano Malpensa, Bologna e Venezia, garantendo loro la possibilità di viaggiare quest’estate e oltre.

Per le cancellazioni del prossimo inverno, sono invece disponibili tariffe speciali sui voli da Catania a Verona, Torino, Bucarest, Budapest, Cracovia e Sofia a partire da novembre 2023. Le tariffe di salvataggio partono da 54,99 euro e sono soggette a disponibilità su ciascun volo. I passeggeri possono prenotare sul sito ufficiale di Wizz Air utilizzando i 6 caratteri della loro prenotazione Ryanair.