Un Vigile del Fuoco è rimasto leggermente intossicato a Termini Imerese, nel Palermitano, in seguito all’esplosione di un silos di ammoniaca nella fabbrica di ghiaccio Ice Cube. Nelle operazioni per mettere in sicurezza l’azienda, il pompiere è rimasto così intossicato.

Sono intervenute diverse squadre di pompieri e anche i tecnici dell’Arpa che stanno eseguendo i controlli sull’aria insieme ai vigili del fuoco del nucleo Nbcr. Sono intervenuti anche i sanitari del 118.