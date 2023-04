StrettoWeb

Nella giornata di ieri a Villaseta, frazione di Agrigento, un dromedario è stato visto camminare indisturbato in giro per strada come possiamo vedere nel video a corredo dell’articolo. L’animale si è allontanato probabilmente dal vicino circo che è presente in città in questi giorni.

Certamente ha lasciato a bocca aperta coloro i quali si sono visti davanti un animale che solitamente non è facile vedere a passeggio per le vie cittadine.

Dromedario cammina in strada a Villaseta