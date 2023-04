Sicilia, controlli dei Nas nelle mense degli ospedali: batteri nell’acqua e formaggio scadente

StrettoWeb

Controlli a tappeto nelle mense degli ospedali italiani. In Sicilia, i carabinieri del Nas di Palermo, hanno accertato 13 irregolarità in strutture della ristorazione per le mense scolastiche e strutture ospedaliere e sanitarie. I controlli sull’isola sono stati effettuati tra il capoluogo e le province di Agrigento e Trapani. In totale i militari hanno segnalato 11 persone e contestato 13 violazioni per un totale di 6 mila euro. Complessivamente nella Sicilia occidentale sono state controllate 37 aziende.

Le infrazioni riguardano soprattutto le carenze strutturali e impiantistiche dei locali o delle attrezzature destinate alla preparazione dei pasti. In uno dei casi riscontrati sono risultati non regolamentari 4 campioni di acqua prelevati, nel corso di attività ispettiva. Si è verificato in diversi punti della rete idrica interna di uno stabilimento di produzione di una ditta di ristorazione nella provincia di Agrigento. L’azienda in questione si era aggiudicata un contratto di appalto per la preparazione e distribuzione dei pasti destinati a 5 presidi ospedalieri della zona. Dall’esito degli esami è emersa la non conformità del parametro microbiologico dei batteri coliformi correlato ai valori del residuo di cloro inferiore al limite consigliato. E’ stata disposta la chiusura dell’attività (del valore di 200.000 euro). Disposta inoltre la sanificazione delle cisterne al fine di ripristinarne le condizioni di salubrità. Il titolare della ditta è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

Nella provincia di Palermo, invece, sono state individuate irregolarità nella mensa di una casa di cura convenzionata con il servizio sanitario nazionale. Nella struttura è stato trovato formaggio distribuito per la refezione dei pazienti di tipologia diversa e meno pregiata, oltre che di peso inferiore, a quella stabilita.