Sicilia, Calenda: “valutiamo un’apertura al Centro/Destra”. Poi arriva la rettifica

“Parleremo delle amministrative e di un’eventuale apertura al Centro/Destra”. E’ quanto ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a Caltanissetta. Sul passaggio di Cancelleri e Chinnici a Forza Italia, il leader di Azione rimarca: “io penso che ci sia una differenza tra prendere elettori e classe dirigente. Faccio i migliori auguri a Caterina”.

Poco dopo l’ufficio stampa di Azione in una nota ha precisato che Calenda “non ha detto di valutare un’eventuale apertura alle liste del centrodestra in vista delle amministrative nell’Isola. L’incontro di Caltanissetta è stato un momento di utile e costruttivo confronto con gli iscritti ma non si è mai parlato di alleanze”.