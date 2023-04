Come una serie tv ha rilanciato il turismo in Sicilia: isola invasa dagli americani dopo The White Lotus

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Può una serie tv rilanciare il turismo di una Regione già di per sé bellissima? Certo che può! Si sa, non c’è bisogno di conferme. La pubblicità di un film, di un concerto, la storia Instagram di un vip (ricordate Jovanotti a Scilla e Gerace?), anche di pochi secondi, fanno più di settimane di campagna turistica. E in Sicilia lo sanno bene. Grazie a The White Lotus, infatti, gli americani hanno invaso l’isola e in particolar modo Taormina, che d’ora in avanti sarà comunque tra le consuete mete turistiche più belle del Sud Italia.

Ma perché gli americani e perché la Sicilia? Andiamo con ordine. The White Lotus è una serie televisiva statunitense che intreccia la quotidianità di personale e clienti ospiti di un resort nel corso della settimana. La prima stagione (2021) è stata girata alle Hawaii; la seconda (2022) in Sicilia. E’ così che gli americani, spinti dalla curiosità per il successo della serie, hanno deciso di invadere l’Isola, come riporta Oggi.

La conferma arriva dal colosso delle prenotazioni di viaggio Expedia: “Se si confronta il primo trimestre dell’anno con lo stesso periodo del 2022, la ricerca di voli per la Sicilia dagli Usa segna un aumento del 205%, del 255% dalla Gran Bretagna, del 265% dalla Germania”, dice Michele Maschio, a capo delle relazioni esterne del gruppo in Europa della piattaforma di comparazione e prenotazione viaggi Expedia. La meta principale, ovviamente, è l’hotel protagonista della serie. Una struttura a 5 Stelle che si trova a Taormina. “È presto per i bilanci, ma abbiamo diverse date sold-out da aprile a giugno e aumentano i clienti che chiedono la suite di questo o quel personaggio”, rivela il Direttore Generale dell’Hotel Lorenzo Maraviglia.