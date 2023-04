“The Good Mothers”, la serie girata a Reggio Calabria disponibile in streaming: ecco come vederla

StrettoWeb

L’attesa è finita: dopo gli applausi all’anteprima a Roma, alla quale era presente anche la Calabria Film Commission, arriva oggi su Disney +, “The Good Mothers”. Dopo il “Berlinale Series Award”, conquistato al Festival internazionale del cinema di Berlino, nella sezione “Berlinale Series”, la serie – prodotta da Juliette Howell, Tessa Ross e Harriett Spencer per House Productions e da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle, e finanziata da Calabria Film Commission con il Bando per il sostegno alle produzioni audiovisive in Calabria 2021 – sarà dunque disponibile, con tutti i sei episodi, sulla piattaforma.

“The Good Mothers” è stata girata per 6 settimane in Calabria, anche con attori e professionisti calabresi. In particolare, le riprese sono state effettuate tra Reggio Calabria, Palmi e Fiumara e l’importanza dei luoghi scelti è stata sottolineata anche dalla giuria del “Berlinale Series Award”, nelle motivazioni del premio: “la bella fotografia, la scenografia e le location hanno contribuito alla sensazione ultra realistica della serie”.

Molto apprezzate le performance degli attori calabresi, dalla grande interpretazione di Francesco Colella, a Saverio Malara e Andrea Riso, tra gli altri. Basata sull’omonimo bestseller del giornalista Alex Perry, adattato per lo schermo da Stephen Butchard, “The Good Mothers” è diretta da Julian Jarrold ed Elisa Amoruso e vede nel cast Gaia Girace, Barbara Chichiarelli, Valentina Bellè, Micaela Ramazzotti, Simona Distefano, Andrea Dodero.