Serie D, i risultati: pazzo Lamezia, è 3-4 a Sant’Agata. La classifica: bagarre terzo posto

E’ terminata quasi tutta la 33ª e penultima giornata del girone I di Serie D, escluso il posticipo tra Catania e Sancataldese. Perde in casa il Locri, che ha ormai da tempo la certezza del secondo posto. Subito dietro, invece, è bagarre: a 51 ci sono Trapani, Lamezia e Sant’Agata; quest’ultime si sono affrontate in un pazzo match fatto di rimonte, contro rimonte, due espulsioni e il 3-4 finale in favore della compagine di Saladini.

In coda, il San Luca pareggia e sale a 37, agganciando il Paternò in zona playout. Sconfitta interna per la Cittanovese, ormai retrocessa direttamente. Di seguito il programma completo con tutti i risultati e la nuova classifica.

Risultati Serie D girone I 33ª giornata

DOMENICA 30 APRILE

ore 15:00

Castrovillari-San Luca 2-2

Cittanovese-Canicattì 0-2

Licata-Ragusa 1-0

Locri-Sancataldese 0-1

Mariglianese-Real Aversa 0-1

Paternò-Acireale 0-1

Sant’Agata-Lamezia Terme 3-4

Vibonese-Trapani 1-1

ore 20:30

Catania-Santa Maria Cilento

Classifica Serie D girone I

Catania 85 Locri 57 Trapani 51 Lamezia Terme 51 S. Agata 51 Licata 49 Sancataldese 49 Vibonese 47 Canicattì 44 Santa Maria Cilento 42 Acireale 40 Castrovillari 40 San Luca 37 Paternò 37 Ragusa 34 Real Aversa 34 Cittanovese 27 Mariglianese 24