Serie D: il Catania vince il derby, pazzo Locri e il Lamezia perde in casa contro l’ultima | CLASSIFICA

StrettoWeb

Record su record su record su record. Nonostante la promozione in tasca, il Catania continua a macinare gol, vittorie e punti. Ennesimo successo per la squadra etnea, che vince pure il derby in casa dell’Acireale: 0-1, decide Russotto. Pazzo Locri a Canicattì: riprende i padroni di casa, rimonta, si fa rimontare e infine chiude sul 3-3. La seconda posizione, però, è ben salda: il Sant’Agata non va infatti oltre lo 0-0 a Castrovillari.

Cala a picco, invece, il Lamezia di Saladini, scivolato addirittura fuori dai giochi playoff. Come la Reggina, un campionato dai due volti: dominante all’andata, con il solo Catania superiore, e molto negativo al ritorno. E così arriva la sconfitta interna addirittura contro l’ultima della classe, la Mariglianese, che con il successo di misura aggancia la Cittanovese e la lascia all’ultimo posto. Per i reggini, stop interno contro il Paternò. A nulla è valso l’appello per riempire il “Morreale-Proto”. A quattro giornate dal termine, la retrocessione è sempre più vicina. Il San Luca infine fa 0-0 in casa del Santa Maria Cilento e resta fuori dai playout.

Risultati 30ª giornata Serie D girone I

Giovedì 6 aprile

ore 15:00

Acireale-Catania 0-1

Canicattì-Locri 3-3

Castrovillari-S. Agata 0-0

Cittanovese-Paternò 0-1

Lamezia Terme-Mariglianese 0-1

Real Aversa-Licata 0-0

Sancataldese-Vibonese 1-1

Santa Maria Cilento-San Luca 0-0

Trapani-Ragusa 2-0

Classifica Serie D Girone I

Catania 81 Locri 57 S. Agata 51 Trapani 46 Licata 45 Vibonese 45 Sancataldese 42 Lamezia Terme 42 Canicattì 38 Santa Maria Cilento 38 Castrovillari 35 San Luca 34 Paternò 34 Ragusa 32 Acireale 31 Real Aversa 30 Mariglianese 24 Cittanovese 24