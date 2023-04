Serie C, Siena deferito: slittano i playoff. Il nuovo calendario con tutte le date

StrettoWeb

“Il Consiglio Direttivo della Lega Pro informato oggi del deferimento da parte della Procura Federale a carico dell’ACR Siena 1904 e della conseguente fissazione dell’udienza da parte del Tribunale Federale Nazionale all’8 maggio 2023, ha ritenuto doveroso, nel rispetto delle decisioni della Giustizia Sportiva e a tutela delle sue associate, posporre l’inizio delle partite di playoff 2022/23 in data 11 maggio 2023 come da comunicato ufficiale n. 232/L pubblicato in data odierna”.

Così in una nota la Lega Pro. Dopo il deferimento nei confronti del Siena (squadra ai nastri di partenza dei playoff, per via del nono posto conquistato sul campo nel girone B di Serie C), si attende la sanzione nei confronti del club toscano, ovvero una penalizzazione che potrebbe escluderla dalla griglia spareggi, rivoluzionando i calendari. Motivo per cui i playoff non cominceranno nel prossimo weekend, bensì l’11 maggio. Tutto invariato, invece, per i playout: Messina e Gelbison si affronteranno tra 6 e 11 maggio.

Playoff Serie C: le nuove date

Di seguito le nuove date del calendario playoff di Serie C

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2023

2° Turno – Gara unica DOMENICA 14 MAGGIO 2023

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata GIOVEDÌ 18 MAGGIO 2023

1° Turno – Gara di Ritorno LUNEDÌ 22 MAGGIO 2023

2° Turno – Gara di Andata SABATO 27 MAGGIO 2023

2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2023

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 04 GIUGNO 2023

Semifinali – Gara di Ritorno GIOVEDÌ 08 GIUGNO 2023

Finale – Gara di Andata MARTEDÌ 13 GIUGNO 2023

Finale – Gara di Ritorno DOMENICA 18 GIUGNO 2023