Serie C, l’annuncio sul rinvio di playoff e playout: Messina e Crotone dovranno aspettare

Crotone e Messina dovranno probabilmente attendere e pazientare ancora un po’ per disputare rispettivamente playoff e playout di Serie C. I calabresi, dall’alto della seconda posizione finale, non entreranno in gioco subito, mentre i peloritani se la dovranno vedere con la Gelbison tra andata (fuori casa) e ritorno (al “Franco Scoglio”). Il primo turno playoff sarebbe previsto per il prossimo weekend, mentre il doppio turno per non retrocedere da programma andrebbe tra 6 e 13 maggio.

C’è, però, un’incognita: è quella legata al Siena, arrivato 9° nel girone B di Serie C ma in attesa di secondo deferimento e quindi di probabile penalizzazione. In questo caso, potrebbe anche uscire dalla griglia spareggi (al momento giocherebbe domenica a Pontedera), rivoluzionando il calendario. Motivo per cui prende sempre più piede l’ipotesi di un rinvio.

A confermarlo, attraverso il Corriere del Veneto, è Gianni Grazioli, Direttore Generale dell’Associazione Italiana Calciatori e coordinatore del Club Italia della FIGC: “tutto è legato al ricorso del Siena”, ha detto. “Ma non si potrà andare oltre il 20 giugno, termine fissato per le iscrizioni al prossimo campionato. Entro quella data tutto dovrà essere concluso e quindi potrebbero slittare di 7, massimo 10 giorni. La Lega Pro sta già lavorando in questa direzione”. Si attendono comunicazioni ufficiali.