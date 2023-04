Serie A, Pasqua dolce per il Napoli: pari e rimpianti per Inter e Milan, è via Cruci-X

StrettoWeb

La Serie A anticipa il weekend lasciando la domenica alle festività pasquali e traslando all’indietro, su venerdì e sabato il 29° turno. Tre le big in campo negli anticipi del venerdì santo, ma a sorridere è solo il Napoli. I partenopei battono 1-2 il Lecce grazie alla rete dell’ex Reggina Di Lorenzo e all’autogol di Gallo (di Di Francesco il gol dei pugliesi) e salgono a +19 sulla Lazio avvicinando ancor di più lo scudetto.

Per Inter e Milan invece, un altro passo falso in una stagione da via Crucis. Anzi, da via Cruci-X. Due pareggi per le milanesi, diversi, ma ugualmente beffardi. L’Inter sblocca la gara contro la Salernitana al 6′ minuto grazie alla rete di Gosens, amministra il vantaggio e si prepara a raccogliere 3 punti importanti. A tempo scaduto, Candreva firma un gol pazzesco con un tiro-cross che sorprende Onana per un rocambolesco 1-1.

Finisce senza gol la gara fra Milan ed Empoli. I rossoneri scelgono l’ampio turnover in vista delle gare di Champions League, ma non riescono a sfondare il fortino toscano. Dubbi sul rigore non dato a Theo Hernandez, inesistente quello fischiato e poi annullato per tocco di mano di Ebuehi. Annullato anche il gol di Giroud che di braccio devia sottomisura la rete che avrebbe regalato 3 punti pesanti ai rossoneri.

Classifica Serie A

Napoli 74 Lazio 55 Milan 52 Inter 51 Roma 50 Atalanta 48 Juventus 44 Bologna 40 Fiorentina 40 Torino 38 Udinese 38 Sassuolo 37 Monza 34 Empoli 32 Salernitana 29 Lecce 27 Spezia 25 Verona 19 Sampdoria 15 Cremonese 13