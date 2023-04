Segnaliamo il pericolo

StrettoWeb

A bordo della mia auto percorro una strada provinciale, l’unica, che dall’autostrada A2 conduce ad alcuni comuni preaspromontani. La strada – anche se chiamarla strada è offensivo per le strade vere – è caratterizzata dal manto stradale sconnesso con dei vulcani artificiali di medie dimensioni, tali da mettere alla prova le abilità alla guida anche di un pilota di rally!

Ma la gente è abituata, forse anche assuefatta; del resto non ci sono soldi per gli ospedali, figuriamoci per le strade. Ma la cosa che mi ha colpito è stata un’altra. In un tratto rettilineo, a visuale libera, l’auto che giunge dal senso opposto di marcia lampeggia vigorosamente, carpendo la mia già alta attenzione alla guida al punto tale da farmi pensare che da lì a breve avrei dovuto schivare una voragine!

E invece no, poco più avanti c’era una pattuglia dei Carabinieri ferma a bordo strada.

Mi ero quasi dimenticato di questa usanza tipica come il torrone…

Nel 2023 si può percorrere quotidianamente una mulattiera camuffata da strada senza battere ciglio e preoccuparsi, invece, per la presenza di una pattuglia di Carabinieri?