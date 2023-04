Seggiovia Gambarie, Forza Italia Reggio Calabria esulta: “grazie a Occhiuto, Princi e Cannizzaro”

StrettoWeb

“Tempo al tempo. Nonostante ostacoli e lungaggini burocratiche, la risposta al territorio è arrivata, come sempre. Un intervento determinante quello che la Giunta regionale della Calabria ha deciso di fare per Gambarie e quindi per tutto l’indotto Aspromonte. Senza la seggiovia al 100%, il potenziale turistico della nostra località montana è ridottissimo. Ecco perché dobbiamo dire grazie al Presidente Roberto Occhiuto che, su proposta del Vicepresidente Giusi Princi, ha deciso di investire i tre milioni e mezzo di euro necessari a ripristinare il cuore d’acciaio a Monte Scirocco. Così è stato mantenuto l’impegno assunto dall’Onorevole Francesco Cannizzaro con gli amministratori locali, con gli operatori del territorio, con le associazioni e con i tanti appassionati di montagna, spendendosi ancora una volta per il nostro territorio”.

A dirlo, in una nota stampa congiunta, gli esponenti dei Gruppi consiliari reggini di Forza Italia: i Consiglieri comunali Federico Milia, Antonino Caridi, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari, unitamente ai Consiglieri metropolitani Domenico Romeo e Giuseppe Zampogna, intervenuti sulla decisione assunta dalla Regione rispetto all’impianto ricadente nel territorio di Santo Stefano d’Aspromonte, andato totalmente distrutto tempo addietro da un incendio.