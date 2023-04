Forte scossa di terremoto in Sicilia, paura a Catania

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa e precisamente alle 14:06 in Sicilia e soprattutto nella zona di Catania, Siracusa e Ragusa. Il sisma, registrato dall’INGV, ha avuto una magnitudo di 4.4 ad una profondità di 17.2 chilometri con epicentro nel mar Jonio, pochi chilometri al largo dal litorale della zona di Ognina a Catania.

Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione che si è riversata in strada per la paura ma per fortuna al momento non si registrano danni a persone o cose.

Terremoto a Catania, per fortuna nessun danno

La SORIS ha contattato i sindaci dei comuni di Aci Castello, Valverde, San Gregorio di Catania e Acireale. Tutti riferiscono che non ci sono segnalazioni di danni. Anche i VVF di Catania riferiscono che non sono pervenute segnalazioni di danni. Evacuate molte scuole per motivi di sicurezza. La scossa è stata avvertina anche nel terriotri di Siracusa e Ragusa.

INGV – Un terremoto di magnitudo ML 4.4 è avvenuto nella zona: Costa Catanese (Catania), il 21-04-2023 12:06:23 (UTC)

21-04-2023 14:06:23 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.5350, 15.1920 ad una profondità di 17 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania) ed è stato avvertito dalla popolazione. Al momento sono in corso accertamenti per verificare l’eventuale presenza di danni.