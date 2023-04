StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Continua il tour di promozione del libro “Io sono libero” di Giuseppe Scopelliti, in collaborazione con Franco Attanasio. Dopo la Sicilia, ecco un’altra importante tappa: appuntamento al 5 maggio, insieme al direttore del “Secolo d’Italia” Italo Bocchino, alla rassegna “Acqua in bocca (ma non troppo)” di Montecatini Terme. L’incontro si svolgerà nello Stabilimento Termale Tettuccio alle ore 16, moderato da Simona Peselli.