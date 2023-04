Scontro mortale a San Lorenzo del Vallo: la vittima è un anziano

StrettoWeb

Tragico incidente stradale al bivio per San lorenzo del Vallo, in provincia di Cosenza. Un uomo anziano è morto nello scontro avvenuto lungo la statale 283, tra San Marco Argentano e Spezzano della Sila. Il sinistro ha coinvolto due auto che hanno impattato frontalmente. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri insieme ai sanitari del 118 per i primi accertamenti. Al momento non si conoscono le cause dell’incidente, ma la strada è ora percorribile a senso unico alternato, per permettere la rimozione dei detriti.