Schlein presenta la segreteria del nuovo Pd, nessun calabrese | NOMI

“Non è mai facile fare delle scelte, questo è solo l’inizio, la composizione di una quadra molto solida e preparata alle sfide che ci aspettano. Non mancherò di individuare le modalità per rivalorizzare tutte le competenze”. Con una diretta su Instagram, Elly Schlein ha annunciato la segreteria del Pd. “È una squadra di grande qualità, specialmente se confrontata con chi oggi è al governo, che sfideremo su ognuno di questi terreni, continueremo a voler essere un problema per il governo di Giorgia Meloni. È una squadra col giusto mix fra rinnovamento, apertura e solidità”, rimarca il segretario Pd.

Nella composizione della nuova segreteria del partito non c’è nessun rappresentante calabrese:

– Alessandro Alfieri: riforme e pnrr.

– Davide Taruffi: enti locali.

– Marta Bonafoni: coordinatrice della segreteria, terzo settore e associazionismo.

– Stefania Bonaldi: pa, professioni e innovazione.

– Annalisa Corrado: conversione ecologica, clima, green economy e agenda 2030.

– Alfredo D’Attorre: università.

– Marco Furfaro: responsabile iniziative politiche del pd, welfare, contrasto alle diseguaglianze.

– Maria Cecilia Guerra: politiche del lavoro.

– Camilla Laureti: politiche agricole e alimentari.

– Marwa Mahmoud: partecipazione e formazione politica.

– Pierfrancesco Maiorino: politiche migratorie e diritto alla casa.

– Irene Manzi: scuola, istruzione, infanzia e povertà educativa.

– Antonio Misiani: economia, finanze, imprese e infrastrutture.

– Giuseppe Provenzano: esteri, europa e cooperazione internazionale.

– Vincenza Rando: contrasto alle mafie, legalità e trasparenza.

– Sandro Ruotolo: informazione, cultura e memoria.

– Marco Sarracino: coesione territoriale, sud e aree interne.

– Marina Sereni: diritto alla salute e sanità – debora serracchiani: giustizia.

– Igor Tartufi: organizzazione pd

– Alessandro Zan: diritti