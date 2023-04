Ancora sbarchi in Sicilia: 201 migranti approdano a Catania

StrettoWeb

L’emergenza sbarchi tiene ormai banco da mesi, a seguito della strage di Cutro, e non si arresta il flusso di migranti che approdano nelle coste meridionali. Solo nell’ultima settimana, a Lampedusa sono sbarcate oltre 1700 persone, mandando hub e centri di accoglienza al collasso. Il Governo cerca di fronteggiare la situazione con il Dl Cutro, mentre l’opposizione ha firmato un documento proprio contro il decreto, mettendo in dubbio alcune modifiche sulla normativa in tema di accoglienza. Nonostante il dibattito, tesissimo, gli sbarchi continuano imperterriti: è infatti di stamattina la notizia dell’arrivo a Catania della nave Peluso con a bordo 201 migranti, parte del gruppo di 600 persone soccorse ieri dalla Guardia Costiera in acque Sar maltesi. Altri 111 invece erano già state tratte in salvo e sbarcate ieri sera, sempre nel capoluogo catanese. I nuovi arrivati sono stati accolti nell’ex hub vaccinale di San Giuseppe La Rena. Gli altri 299 invece, sono stati dirottati verso Augusta, grazie ad un Libeccio della Marina Militare e ospitati nella tensostruttura presente nel porto commerciale.