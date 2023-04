Santo Stefano di Camastra: 300 persone controllate nel ponte del 25 Aprile

StrettoWeb

In occasione del lungo ponte del 25 Aprile, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Santo Stefano di Camastra hanno svolto servizi di controllo straordinario, intensificando la vigilanza sul versante nebroideo e sul litorale marittimo di competenza, con compiti specifici di prevenzione e contrasto ai reati, con particolare riferimento ai delitti predatori, all’uso e allo spaccio di stupefacenti, oltre alle violazioni al Codice della Strada e alle altre condotte illecite che possono pregiudicare la sicurezza dei cittadini.

Sono stati pertanto controllati più di 200 veicoli e oltre 300 persone con la contestazione di oltre 40 violazioni al Codice della Strada per sanzionare, in particolare, quelle condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni, quali l’utilizzo del cellulare alla guida, mancato uso delle cinture di sicurezza e guida pericolosa.