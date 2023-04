Festa a Sant’Eufemia d’Aspromonte: nonna Mariangela compie 102 anni

StrettoWeb

A Sant’Eufemia d’Aspromonte è ancora festa. Un’altra nonnina ultracentenaria ha raggiunto ieri lo straordinario traguardo di 102 anni. Nata il 15 aprile 1921, Mariangela Pillari, può oggi godere della compagnia di 8 figli, 28 nipoti, 21 pronipoti ed un trisnipote.

La signora Mariangela è sempre stata una donna di grande fede e dal sorriso buono. Il suo principale passatempo è quello di lavorare a maglia. E proprio ferri e gomitoli erano rappresentati sulla sua torta di ieri con l’emblematica frase tratta dalla canzone “She – Uguale a lei” di Laura Pausini:

“Lei l’estate che ricanterai

Il giorno che ricorderai

Le mille cose che non sai

E può insegnarti solo lei”

Nonna Mariangela ama raccontare, con molta lucidità, aneddoti di quando era giovane. E’ conosciuta da tutti, in paese, come una donna affettuosa, che ha sempre ospitato chiunque con accoglienza e amore. Nel giorno del suo compleanno ha potuto tenere in braccio per la prima volta l’ultimo dei suoi pronipoti, nato quest’anno.

Dalla redazione di StrettoWeb vanno alla signora Mariangela Pillari e alla sua famiglia i migliori auguri per l’importante traguardo raggiunto.