A Sant’Eufemia d’Aspromonte nonna Caterina compie 101 anni | FOTO

Ieri a Sant’Eufemia d’Aspromonte si è festeggiato un evento d’eccezione: Caterina Forgione ha compiuto 101 anni! Un traguardo importante per la signora Caterina, che nonostante sia costretta a letto, ha potuto godere dell’amore e dell’affetto della propria famiglia. Torte, palloncini, addobbi colorati e festoni allegri: gli ingredienti per un compleanno memorabile c’erano tutti, come si può vedere dalle foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo. E d’altronde i nonni lo meritano, sempre. Non sono forse loro ad aver votato la propria vita alla famiglia, ai figli, ai nipoti?

Caterina, poi, è una nonna d’altri tempi. E’ nata a Sant’Eufemia d’Aspromonte il 6 aprile 1922, in quel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale che ha segnato il nostro Paese. Era l’anno, quello in cui nasceva Caterina, che vide Benito Mussolini diventare Presidente del Consiglio italiano; l’anno in cui moriva Benedetto XV e veniva e eletto Pio XI; l’anno in cui in Russia, Stalin, diventava segretario generale del Comitato centrale. Insomma, una data memorabile e decisiva per il futuro del nostro Paese.

E i suoi 101 anni Caterina li ha trascorsi perlopiù a Sant’Eufemia, dove insieme al marito Giuseppe ha avuto tre figli: Rosaria, Antonino e Giuseppe. Il lavoro nei campi, i sacrifici, la dignità del lavoro: la vita della signora Caterina è simile a quella di molte sue coetanee che sono nate e cresciuto nello stesso territorio e che hanno fondato i valori familiari sul proprio lavoro e suoi propri sacrifici.

Una targa per la signora Caterina

Il marito, Giuseppe, è mancato il 1 ottobre del 2000. Ma in questi ventitré anni Caterina è stata circondata dall’affetto dei suoi 23 nipoti e dei suoi 9 pronipoti. Ieri, in occasione del suo compleanno, la signora Caterina ha ricevuto anche un targa da parte del Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte. “Alla Signora Caterina Forgione – si legge sulla targa – per i suoi 101 anni di vita vissuta con dedizione, sacrificio e impegno, testimoniando così la laboriosità e la grandezza d’animo delle donne eufemiesi“.

Dalla redazione di StrettoWeb vanno alla signora Caterina e alla sua famiglia in migliori auguri per questo importante momento.