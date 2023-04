Sanità, la denuncia di Lombardo: “notevoli disagi per gli utenti del distretto di Pistunina”

StrettoWeb

“Registriamo notevoli disagi per gli utenti del Distretto sanitario Messina Pistunina. Dal 1^ aprile si assiste ad una gestione vergognosa, solo tre sportelli per migliaia di utenti che fanno ore di file e a fine giornata vengono rimandate indietro! Tutto questo è inaccettabile. Raccogliamo le rimostranze dei cittadini facendoci portavoce delle loro esigenze”, è quanto afferma il deputato di Sicilia Vera, Giuseppe Lombardo.

“Stamattina ho chiesto chiarimenti al responsabile il dott. Nucifora chiedendo che l’azienda si attivi per potenziare immediatamente il servizio ed eliminare questa indecenza! Registriamo da parte del Commissario Straordinario Dott. Bernardo Alagna la volontà di risolvere questo disservizio. Alagna, infatti, che ho incontrato in tarda mattina si è impegnato ad attivare entro martedì ordini di servizio per aumentare il personale nella sede di Pistunina e provvedere anche a coprire il presidio di Roccalumera. Ovviamente vigileremo per accertarci che concretamente l’azienda intervenga per alleviare i disagi dell’utenza garantendo il servizio”, conclude Lombardo.