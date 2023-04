Sanità in Calabria, Antoniozzi: “coglieremo obiettivi ma centrosinistra collabori”

StrettoWeb

“Il presidente Occhiuto sta lavorando alacremente sulla questione della sanità calabrese e sono certo che sapremo cogliere gli obiettivi”. Lo afferma l’on. Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Siamo schierati con il presidente Occhiuto – dice Antoniozzi – e lo sosterremo senza indugi. Il presidente Occhiuto, nella sua veste di commissario straordinario, ha scelto i manager sulla base di criteri che non hanno nulla a che vedere con quanto accadeva da sempre nel comparto. Ai manager diciamo di essere reattivi e di applicare al meglio le indicazioni di Occhiuto – aggiunge ancora Antoniozzi – senza nemmeno perdere un minuto”.

“Le gestioni commissariali degli ultimi anni hanno lasciato una eredità disastrosa – prosegue Antoniozzi – mettendo contro pazienti e medici. Occhiuto ha il nostro appoggio incondizionato sulla strada di un cambiamento che ha bisogno di tempo. A volte è difficilissimo finanche reclutare i medici e da parte del Governo Meloni c’è tutto il sostegno possibile. Io sono certo che entro la fine della legislatura avremo una sanità assai diversa – conclude Antoniozzi – e su questo tema il centro-sinistra dovrebbe collaborare, sia perché le responsabilità pregresse sono anche loro, sia perché la salute è un tema non di parte, sia perché ancora nella scelta dei commissari non sono stati posti in alcun modo comportamenti cencelliani”.