Salvini ai sindaci del reggino: “non solo il Ponte ma interventi anche su strade e ferrovie”

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in un collegamento telefonico ad un convegno sulla statale 106, a cui hanno partecipato anche numerosi sindaci del territorio, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e varie associazioni, ha annunciato una serie di interventi per la Calabria oltre al Ponte. “Salvini – spiega una nota del Mit – ha sottolineato l’importanza degli enti locali, ha invitato i sindaci al Mit, ha ribadito che per la Calabria non pensiamo solo al Ponte sullo Stretto ma anche a nuove ferrovie e a strade migliori come la 106 e la A2. È il momento dei Sì, per velocizzare e sbloccare”.

Durante il collegamento Salvini ha spiegato come “sia in corso la progettazione per l’ammodernamento del tratto Sibari-Crotone-Catanzaro, per la realizzazione del quale – con la legge di bilancio 2023 – sono stati stanziati 3 miliardi di euro. Entro fine aprile 2023, il Mit provvederà alla ripartizione di queste risorse. Per quanto riguarda, in particolare, la variante di Caulonia, è in corso di redazione il progetto definitivo. Al Mit si sta lavorando per poter finanziare la progettazione dell’ammodernamento del tratto reggino della SS106 (da Reggio fino a Caulonia). Sono necessari circa 50 milioni di euro. Anas ha elaborato uno studio che analizza il tratto reggino (incidentalità, flussi di traffico, ecc.)”. I tecnici del Mit stanno “esaminando questo studio e sono certi che a breve sarà possibile finanziare la progettazione del tratto reggino della SS106, già inserito – su indicazione del ministro Salvini – nell’aggiornamento del contratto di programma di Anas approvato a dicembre 2022”.