Salmonella, tomini ritirati dai supermercati. Ecco i lotti contaminati

Due lotti di tomini, formaggio tipico del Piemonte, sono stati ritirati da alcune note catene di supermercati per possibile contaminazione del batterio della salmonella. Il marchio in questione riguarda i prodotti del “Caseificio Longo srl” dello stabilimento di Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Nello specifico, è necessario prestare attenzione alla tipologia del lotto, in questo caso identificato con il numero 1074, e alla tipologia: si tratti di confezioni in formato 540 gr e un chilo. A emettere il comunicato il Ministero della Salute, raccomandando precauzione e restituzione del suddetto prodotto nel punto vendita in cui è stato acquistato. Negli scorsi giorni le catene Carrefour, Coope, Penny Market, Esselunga, Tigros, Prix, Bennet e Il Gigante avevano segnalato il richiamo dello stesso lotto, ma venduto con marchi diversi. Prestare attenzione quindi anche a Cuor di Terra, Il Nonno Casaro, Percorsi di Gusto Primia, Fior Fiore Coop e Terre d’Italia.