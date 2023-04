La Russia vuole chiudere Wikipedia: “è l’arma strategica del nemico”

StrettoWeb

La Russia vuole chiudere Wikipedia. L’intenzione è stata manifestata dal Consiglio presidenziale russo per lo sviluppo della società civile e dei diritti umani. Anche se, prima della minaccia e dell’eventuale effettiva mossa, vuole sviluppare un’alternativa: “dobbiamo creare un’alternativa il prima possibile e chiudere Wikipedia – ha affermato il presidente Valery Fadeev – Non chiedo di chiuderla domani, ma ovviamente dobbiamo procedere verso la chiusura di Wikipedia, perché è un prodotto ideologico e politicizzato”.

I motivi sono legati a “distorsioni” negli articoli legati a vicende politiche o storiche, alludendo anche alla sezione sulla guerra in Ucraina, testo per il quale la Russia ha addirittura denunciato Wikipedia. Per Igor Ashmanov, membro del Consiglio presidenziale per lo sviluppo civile e i diritti umani, Wikipedia è “un’arma strategica del nemico“.