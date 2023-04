La Russia stuzzica l’Occidente: “isterici sul nucleare, ma quando le armi erano degli USA…”

StrettoWeb

“L’Occidente non ricorda le armi nucleari statunitensi in Europa, ma risponde istericamente alle intenzioni della Russia di costruire strutture di stoccaggio per tali armi in Bielorussi“. È quanto dichiarato dal portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov in un’intervista al canale televisivo Rossiya 24.

Intanto, la guerra in Ucraina non sembra voler diminuire la propria ferocia. Kiev ha fatto sapere che le forze ucraine stanno rafforzando le loro posizioni difensive lungo il confine con Bielorussia e Russia. “È in corso l’espansione del sistema di barriere ingegneristiche nelle aree confinanti con la Bielorussia e la Russia“, ha spiegato Nayev, aggiungendo che si stanno creando campi minati “in aree accessibili ai carri armati“. Il generale ha precisato che più di 6000 mine sono state posizionate la scorsa settimana e che i soldati ucraini stanno lavorando “24 ore su 24, nonostante le condizioni meteorologiche“.