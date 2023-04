Volano gli stracci tra Calenda e Renzi: “sciolga Italia Viva, lui pensa ad altro”

StrettoWeb

Situazione sempre più tesa tra Italia Viva ed Azione: i due leader Renzi e Calenda con i vari supporters se ne stanno dicendo di tutti i colori. Sembra evidente che i rapporti non tengano più ed il partito unico è solo un miraggio non più realizzabile.“Se da due partiti non nasce un partito ma ne nascono tre significa semplicemente che vuoi tenerti le mani libere”, sottolinea Carlo Calenda che punzecchia l’ex premier: “il nostro progetto non può dipendere da una persona che per il 90% del suo tempo pensa ad altro e che ogni tanto torna e dice no, non facciamo così, facciamo colà” e smonta tutto il lavoro fatto”.

Per Calenda “la prospettiva di un partito dei liberal-democratici aperto e inclusivo resta l’unica utile al paese. Va perseguita seriamente e rapidamente con i soggetti realmente interessati. Polemiche da cortile non ci interessano e non vi prenderemo parte”.